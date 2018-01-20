Полная американка обиделась на фотографа, сделавшего ее худой на снимках
Американка с пышными формами обиделась на фотографа, который на итоговых снимках сделал ее и ее жениха худой. Инцидент случился в штате Огайо.
Там Кэти Липольд оказалась, по ее словам, униженной фотографом, которая значительно уменьшила ее объемы на фото. Фотосессию американка заказала не просто так, а по случаю своей помолвки, и в итоге ожидала увидеть яркие полные эмоций кадры, но была разочарована.
Кэти мечтала о красивой фотосессии с женихом, но получила «нечто большее». «Это не то, что я ожидала. Она сделала нас худыми на одном из фото», - рассказала в соцсети американка. Также она уточнила, что за работу фотографа заплатила 600 долларов, но результат оказался отвратительным.
Там Кэти Липольд оказалась, по ее словам, униженной фотографом, которая значительно уменьшила ее объемы на фото. Фотосессию американка заказала не просто так, а по случаю своей помолвки, и в итоге ожидала увидеть яркие полные эмоций кадры, но была разочарована.
Кэти мечтала о красивой фотосессии с женихом, но получила «нечто большее». «Это не то, что я ожидала. Она сделала нас худыми на одном из фото», - рассказала в соцсети американка. Также она уточнила, что за работу фотографа заплатила 600 долларов, но результат оказался отвратительным.
Автор: Вера Антонова