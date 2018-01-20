Ученые: Измена скрывается в угасании любовных чувств
Специалисты издания The Journal of Sex Research провели несколько опросов, чтобы выяснить, почему люди все же изменяют друг другу. Первая и самая главная причина неверности – угасание чувств друг к другу.
Анализируя результаты опроса, специалисты узнали, что самая главная сложность – поддерживать ту искорку, которая загорелась между людьми в начале отношений, на протяжении долгих лет. Те, кто не смог этого сделать, начинают искать "развлечение" на стороне. С таким мнением согласились 77% опрошенных.
Почти столько же (74%) респондентов считают, что изменой можно внести в свою обыденную привычную жизнь разнообразие. Также опрошенные сообщили, что на измены люди идут из-за пренебрежительного отношения партнера\партнерши, пытаясь таким образом повысить себе самооценку.
Анализируя результаты опроса, специалисты узнали, что самая главная сложность – поддерживать ту искорку, которая загорелась между людьми в начале отношений, на протяжении долгих лет. Те, кто не смог этого сделать, начинают искать "развлечение" на стороне. С таким мнением согласились 77% опрошенных.
Почти столько же (74%) респондентов считают, что изменой можно внести в свою обыденную привычную жизнь разнообразие. Также опрошенные сообщили, что на измены люди идут из-за пренебрежительного отношения партнера\партнерши, пытаясь таким образом повысить себе самооценку.
Автор: Вера Антонова