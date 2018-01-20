Китаянка притворилась беременной, чтобы пронести собаку в самолет
В Китае в аэропорту города Ухань недавно случился уникальный инцидент. Студентка решила притвориться беременной, чтобы пронести в салон самолета свою собаку, но движущийся живот был сразу же замечен и привлек внимание.
Девушка, чтобы не регистрировать животное и не платить дополнительные сборы, решила схитрить. Она купила силиконовый живот и внутрь поместила компактную собаку. Притворяясь беременной, она собиралась пройти паспортный контроль и досмотр, но работники аэропорта обратили внимание на движущийся живот. Ко всему прочему пассажирка держалась неуверенно и заметно нервничала.
К месту событий вызвали полицию, и тогда китаянка во всем созналась.
Девушка, чтобы не регистрировать животное и не платить дополнительные сборы, решила схитрить. Она купила силиконовый живот и внутрь поместила компактную собаку. Притворяясь беременной, она собиралась пройти паспортный контроль и досмотр, но работники аэропорта обратили внимание на движущийся живот. Ко всему прочему пассажирка держалась неуверенно и заметно нервничала.
К месту событий вызвали полицию, и тогда китаянка во всем созналась.
Автор: Вера Антонова