В Турции в аварии с туристическим автобусом погибли 11 человек
В Турции в ходе аварии с экскурсионным автобусом погибли минимум 11 человек. По информации от местных спасателей, еще около 40 пассажиров получили серьезные травмы.
Инцидент произошел сегодня ранним утром в провинции Эскишехир. По предварительной информации, автобус, который ехал на экскурсию в Бурсу, перевернулся во время маневра на нерегулируемом перекрестке. В итоге транспортное средство загорелось, однако спасатели успели вовремя его потушить. В момент аварии в пассажирском автобусе находилось более 60 человек. Очевидцы сообщили, что водитель пытался вписаться в поворот, однако его занесло, ввиду чего он выехал на обочину.
В настоящее время местные правоохранители выясняют подробности инцидента. По данным турецкой прессы, трое из пострадавших в аварии находятся в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел сегодня ранним утром в провинции Эскишехир. По предварительной информации, автобус, который ехал на экскурсию в Бурсу, перевернулся во время маневра на нерегулируемом перекрестке. В итоге транспортное средство загорелось, однако спасатели успели вовремя его потушить. В момент аварии в пассажирском автобусе находилось более 60 человек. Очевидцы сообщили, что водитель пытался вписаться в поворот, однако его занесло, ввиду чего он выехал на обочину.
В настоящее время местные правоохранители выясняют подробности инцидента. По данным турецкой прессы, трое из пострадавших в аварии находятся в тяжелом состоянии.
Автор: Махов Артем