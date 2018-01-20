Марк Цукерберг разрешит пользователям определять достоверные источники новостей
Марк Цукерберг со следующей недели даст возможность пользователям самим выбирать достоверные источники информации. Глава Facebook считает, что в современном мире слишком много дезинформации.
Марк Цукерберг, в своей речи в Нью-Йорке, возмутился большому количеству дезинформации, потребности в сенсационности, наличию большого количества противоположных взглядов. По его мнению, эти проблемы усугубляются большой скоростью распространения информации в соцсетях.
Глава Facebook предоставит возможность пользователям, путем голосования, самим определять достоверность источника новостей. Только Источники из топовых мест такого рейтинга будут допускаться к ленте новостей.
Марк Цукерберг, в своей речи в Нью-Йорке, возмутился большому количеству дезинформации, потребности в сенсационности, наличию большого количества противоположных взглядов. По его мнению, эти проблемы усугубляются большой скоростью распространения информации в соцсетях.
Глава Facebook предоставит возможность пользователям, путем голосования, самим определять достоверность источника новостей. Только Источники из топовых мест такого рейтинга будут допускаться к ленте новостей.
Автор: Северов Андрей