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Англичанин установил паровой мотор на старый Land Rover
Житель Великобритании Фрэнк Ротвелл установил на своем старом авто паровой мотор. Мужчина затратил много денег и времени, чтоб машина поехала. Но он достиг своей цели, его авто ездит подобно паровозу. На YouTube можно посмотреть видео поездки этой разработки.



Англичанин Фрэнк Ротвелл перебрал устройство своего полувекового автомобиля марки Land Rover Defender, и теперь машина ездит с паровым мотором. Чтоб довести авто до ума, британский 67-летний пенсионер потратил 24000 стерлингов и больше 400 часов на работы. Труды не были напрасными. Раритетное авто с необычным двигателем действительно поехало. Скорость, правда, небольшая, около 20-25 км/час. Принцип работы транспортного средства, как у настоящего паровоза: в котел закидывается уголь, при горении он разогревает воду в бойлере, вода испаряется, что приводит мотор в действие.

На YouTube можно посмотреть, как движется эта любительская разработка. Большинство комментариев одобрительные, но некоторые сомневаются, что на такой машине можно законно передвигаться по улицам города.
Автор: Страхова Дарья
Вчера, 20:07
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