3D-печать упростила создание компактных химических реакторов
3D-печать существенно упростила создание компактных химических реакторов. Специалисты рассказали, что данный подход был проверен на примере синтеза баклофена.
В ходе исследования удалось установить, что синтез препаратов можно производить не только в стационарных, но и компактных реакторах. При соединении нескольких веществ может появляться определенная нестабильность, ввиду чего производство становится затруднительным. Специалисты Университета Глазго отметили, что синтез можно производить посредством использования трехмерных моделей реактивов.
При помощи модели реактора, созданного посредством трехмерного принтера, в ходе исследований удалось синтезировать баклофен из нескольких веществ. Ученые отметили, что подобный подход позволит в будущем создавать более дешевые лекарственные препараты, которые будут производиться значительно быстрее.
В ходе исследования удалось установить, что синтез препаратов можно производить не только в стационарных, но и компактных реакторах. При соединении нескольких веществ может появляться определенная нестабильность, ввиду чего производство становится затруднительным. Специалисты Университета Глазго отметили, что синтез можно производить посредством использования трехмерных моделей реактивов.
При помощи модели реактора, созданного посредством трехмерного принтера, в ходе исследований удалось синтезировать баклофен из нескольких веществ. Ученые отметили, что подобный подход позволит в будущем создавать более дешевые лекарственные препараты, которые будут производиться значительно быстрее.
Автор: Махов Артем