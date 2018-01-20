Федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования
Американские федеральные ведомства временно приостановили свою деятельность и ушли в незапланированный отпуск. Причиной тому – недостаточное финансирование, так как в Сенате пока что отказались завершать работу над резолюцией о предоставлении средств.
Сторонники принятия документа не собрали 60 необходимых для дебатов голосов, и поэтому пока что вопрос не удается закрыть. Администрация Дональда Трампа уже прокомментировала происходящее. Там считают, что демократы в Сенате конгресса ставят политику выше интересов безопасности.
Ранее в Палате представителей американского конгресса был одобрен документ о временном бюджете для финансирования федеральных ведомств до 16 февраля. Предыдущее официальное соглашение истекло в ночь с пятницы на субботу.
Тем временем Дональд Трамп готовится на широкую ногу отметить годовщину своего президентства. Для этого он запланировал вечеринку с входными билетами по 100 000 долларов.
Сторонники принятия документа не собрали 60 необходимых для дебатов голосов, и поэтому пока что вопрос не удается закрыть. Администрация Дональда Трампа уже прокомментировала происходящее. Там считают, что демократы в Сенате конгресса ставят политику выше интересов безопасности.
Ранее в Палате представителей американского конгресса был одобрен документ о временном бюджете для финансирования федеральных ведомств до 16 февраля. Предыдущее официальное соглашение истекло в ночь с пятницы на субботу.
Тем временем Дональд Трамп готовится на широкую ногу отметить годовщину своего президентства. Для этого он запланировал вечеринку с входными билетами по 100 000 долларов.
Автор: Вера Антонова