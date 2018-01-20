Роберт Шиллер предрек тотальный коллапс биткоину
Нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер раскритиковал биткоин, по его мнению, криптовалюта не имеет стоимости. Экономист предсказал «тотальный коллапс» биткоину.
Роберт Шиллер сравнил криптовалюту с тюльпановой манией 1640-х годов. Экономист не исключает, что биткоин просуществует еще сотню лет, но в итоге исчезнет.
Шиллер считает, что общество должно своей заинтересованностью создать стоимость криптовалюте. По мнению экономиста, золото неподходящее сравнение, т.к. оно имеет ценность без заинтересованности инвесторов.
Роберт Шиллер сравнил криптовалюту с тюльпановой манией 1640-х годов. Экономист не исключает, что биткоин просуществует еще сотню лет, но в итоге исчезнет.
Шиллер считает, что общество должно своей заинтересованностью создать стоимость криптовалюте. По мнению экономиста, золото неподходящее сравнение, т.к. оно имеет ценность без заинтересованности инвесторов.
Автор: Северов Андрей