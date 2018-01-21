Ученые признали негативное влияние микроволновок на окружающую среду
Исследователи из Университета Манчестера сообщили, что микроволновые печи представляют опасность для мировой экологии. В ходе опытов удалось установить, что данные приборы выбрасывают количество углерода, эквивалентное выхлопам 6,8 миллионов автомобилей.
Специалисты отмечают, что СВЧ-печи также потребляют большое количество электроэнергии. При этом, процесс нагрева в обычной электрической духовке требует намного меньших ресурсов. По словам экспертов, применение микроволновок в домашних условиях может быть рентабельно только в том случае, если производится температурная обработка не менее 3 килограммов продуктов.
По словам ученых, микроволновые печи выделяют огромное количество углерода, который в итоге попадает в атмосферу. Технология нагрева посредством ускорения движения частиц может потерять актуальность в течение нескольких лет из-за нерентабельности использования и нанесения вреда природе и здоровью человека.
Специалисты отмечают, что СВЧ-печи также потребляют большое количество электроэнергии. При этом, процесс нагрева в обычной электрической духовке требует намного меньших ресурсов. По словам экспертов, применение микроволновок в домашних условиях может быть рентабельно только в том случае, если производится температурная обработка не менее 3 килограммов продуктов.
По словам ученых, микроволновые печи выделяют огромное количество углерода, который в итоге попадает в атмосферу. Технология нагрева посредством ускорения движения частиц может потерять актуальность в течение нескольких лет из-за нерентабельности использования и нанесения вреда природе и здоровью человека.
Автор: Махов Артем