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В Боливуде покажут фильм о критических днях и средствах гигиены
В Боливуде покажут кино про критические дни и средства гигиены. Фильм выходит на экраны 25 января и называется «Пэдмен».

В Боливуде покажут фильм о критических днях и средствах гигиены

Отмечается, что эта картина – первая среди не англоязычного кино, повествующая о женской менструации, несмотря на то, что эта интимная тема до сих пор в большинстве стран относится к табуированным. Тем не менее, Sony Pictures, распространитель картины, покажет «Пэдмена» по всему миру.

В фильме освящена жизнь изобретателя Аруначалама Муруганантама, который в Индии в конце 90-х создал недорогие женские гигиенические прокладки, и во время продвижения своей разработки он столкнулся с рядом проблем, ведь все соседи и знакомые считали, что мужчина извращенец.

Режиссером ленты стал Р. Балки.
Автор: Вера Антонова
Сегодня, 14:48
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