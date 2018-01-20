В Боливуде покажут фильм о критических днях и средствах гигиены
В Боливуде покажут кино про критические дни и средства гигиены. Фильм выходит на экраны 25 января и называется «Пэдмен».
Отмечается, что эта картина – первая среди не англоязычного кино, повествующая о женской менструации, несмотря на то, что эта интимная тема до сих пор в большинстве стран относится к табуированным. Тем не менее, Sony Pictures, распространитель картины, покажет «Пэдмена» по всему миру.
В фильме освящена жизнь изобретателя Аруначалама Муруганантама, который в Индии в конце 90-х создал недорогие женские гигиенические прокладки, и во время продвижения своей разработки он столкнулся с рядом проблем, ведь все соседи и знакомые считали, что мужчина извращенец.
Режиссером ленты стал Р. Балки.
Отмечается, что эта картина – первая среди не англоязычного кино, повествующая о женской менструации, несмотря на то, что эта интимная тема до сих пор в большинстве стран относится к табуированным. Тем не менее, Sony Pictures, распространитель картины, покажет «Пэдмена» по всему миру.
В фильме освящена жизнь изобретателя Аруначалама Муруганантама, который в Индии в конце 90-х создал недорогие женские гигиенические прокладки, и во время продвижения своей разработки он столкнулся с рядом проблем, ведь все соседи и знакомые считали, что мужчина извращенец.
Режиссером ленты стал Р. Балки.
Автор: Вера Антонова