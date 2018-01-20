Компания Rhino GX Executive сделала из пикапа Ford F-450 роскошный внедорожник
Тюнинговое автомобильное ателье, расположенное в Калифорнии, U.S. Specialty Vehicles продемонстрировало новую комплектацию модели Rhino GX, которая называется Executive. Автомобиль может комплектоваться двумя силовыми агрегатами.
Rhino GX построен на базе пикапа Ford F-450 и имеет еще один ряд сидений. В салоне имеется телевизор с диагональю 40 дюймов, панель управления мультимедийной системой располагается на подлокотнике. Есть возможность установить панорамную крышу и спутниковое ТВ. Задние пассажирские места отделены от любопытного водителя перегородкой, с возможностью общения через интерком. По желанию заказчика возможна установка турбодизеля, объемом 6,7 литра или 6,8 литрового бензинового мотора. На машине установлены колеса R20 и гидравлическая подвеска.
Rhino GX построен на базе пикапа Ford F-450 и имеет еще один ряд сидений. В салоне имеется телевизор с диагональю 40 дюймов, панель управления мультимедийной системой располагается на подлокотнике. Есть возможность установить панорамную крышу и спутниковое ТВ. Задние пассажирские места отделены от любопытного водителя перегородкой, с возможностью общения через интерком. По желанию заказчика возможна установка турбодизеля, объемом 6,7 литра или 6,8 литрового бензинового мотора. На машине установлены колеса R20 и гидравлическая подвеска.
Автор: Северов Андрей