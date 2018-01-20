Смартфон Honor View 10 начал распознавать лица после обновления ПО
Смартфон Honor View 10 стал распознавать лицо владельца после обновления ПО. Напомним, смартфон, созданный подразделением Huawei, показали миру в декабре 2017.
Пресс-служба Honor сообщила о выходе нового программного обеспечения для устройства накануне. После его установки в функциональном перечне появляется сканер лиц пользователей для разблокировки.
В настройках нужно посмотреть на фронталку устройства под разными углами, чтобы система начала работать, к примеру, даже тогда, когда устройство лежит на столе. Уникальная функция Face Unlock не работает на смартфоне Honor View 10, если глаза человека закрыты.
Пресс-служба Honor сообщила о выходе нового программного обеспечения для устройства накануне. После его установки в функциональном перечне появляется сканер лиц пользователей для разблокировки.
В настройках нужно посмотреть на фронталку устройства под разными углами, чтобы система начала работать, к примеру, даже тогда, когда устройство лежит на столе. Уникальная функция Face Unlock не работает на смартфоне Honor View 10, если глаза человека закрыты.
Автор: Вера Антонова