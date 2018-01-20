Актриса Ингеборга Дапкунайте отмечает 55-летний юбилей
Ингеборга Дапкунайте, известная актриса, в этот день, 20 января, отмечает день рождения. Сегодня у нее юбилей – 55 лет.
За свою успешную карьеру Дапкунайте успела сняться в десятках картин, среди которых: «Утомленные солнцем», «Морфий», «Интердевочка», «Григорий Р», наиболее знакомые российскому зрителю. В последнее время актриса стала сниматься все реже. Одна из ее последних работ – в нашумевшей еще до премьеры «Матильде». Там она перевоплотилась в императрицу Марию Федоровну. Зрители считают, что эта роль сегодняшней имениннице удалась полностью.
Ингеборгу Дапкунайте любят во всем мире за индивидуальность и выдающийся талант.
За свою успешную карьеру Дапкунайте успела сняться в десятках картин, среди которых: «Утомленные солнцем», «Морфий», «Интердевочка», «Григорий Р», наиболее знакомые российскому зрителю. В последнее время актриса стала сниматься все реже. Одна из ее последних работ – в нашумевшей еще до премьеры «Матильде». Там она перевоплотилась в императрицу Марию Федоровну. Зрители считают, что эта роль сегодняшней имениннице удалась полностью.
Ингеборгу Дапкунайте любят во всем мире за индивидуальность и выдающийся талант.
Автор: Вера Антонова