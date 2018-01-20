У храма в Киеве жестоко избили жителя Британии за его оригинальную внешность
В Киеве был жестоко избит уроженец Британии из-за его оригинальной внешности. По информации от пострадавшего, на него напали прямо перед входом в храм.
Инцидент произошел вчера на Трехсвятительской улице рядом с Михайловкским собором. По словам пострадавшего, к нему подошли трое молодых людей и начали толкать его. После этого они нанесли ему многочисленные удары в области головы и груди. Очевидцы вызвали на место правоохранителей, однако задержать преступников не удалось.
Пострадавший британец отметил, что написал заявление в полицию, однако после этого сразу же улетел домой. В настоящее время поисками злоумышленников занимаются правоохранители. Уточняется, что в ходе нападения молодого человека не ограбили, оставив все вещи при нем.
Инцидент произошел вчера на Трехсвятительской улице рядом с Михайловкским собором. По словам пострадавшего, к нему подошли трое молодых людей и начали толкать его. После этого они нанесли ему многочисленные удары в области головы и груди. Очевидцы вызвали на место правоохранителей, однако задержать преступников не удалось.
Пострадавший британец отметил, что написал заявление в полицию, однако после этого сразу же улетел домой. В настоящее время поисками злоумышленников занимаются правоохранители. Уточняется, что в ходе нападения молодого человека не ограбили, оставив все вещи при нем.
Автор: Махов Артем