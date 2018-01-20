В Стэндфордском университете создали нейросеть для распознавания травм на рентгеновских снимках
В Стэндфордском университете обучили нейрость распознавать травмы не хуже докторов. Эффективность нейросети сравнима с работой трех радиологов.
Была создана база MURA из 40000 рентгеновских снимков травм конечностей, на ее основе шло обучение нейросети. Такой компьютерный анализ исключает множество частых ошибок врачей. Например, ошибку «удовлетворения поиска», когда врач за одним проявлением заболевания не замечает другие.
Такая нейросеть заменяет трех радиологов, эффективность сети проявляется в 74% случаев определения повреждений.
Была создана база MURA из 40000 рентгеновских снимков травм конечностей, на ее основе шло обучение нейросети. Такой компьютерный анализ исключает множество частых ошибок врачей. Например, ошибку «удовлетворения поиска», когда врач за одним проявлением заболевания не замечает другие.
Такая нейросеть заменяет трех радиологов, эффективность сети проявляется в 74% случаев определения повреждений.
Автор: Северов Андрей