Ученые: Паранойя объясняется изменением в одном гене
Ученые из Канады решили выяснить, какова природа паранойи у человека. Оказалось, всему виной один особенный ген, который им все же удалось отыскать. Об этом пишет издание Livescience.
Синдром Прадера-Вилли – очень редкий недуг, который проявляется из-за патологии в одной из хромосом. Один из главных симптомов болезни - паранойя, появляющаяся внезапно. Ученые на данном примере решили выяснить, откуда берутся такого рода расстройства психики.
Профессора биологии из Университета Британской Колумбии в Ванкувере взяли во внимание геном больных синдромом Прадера-Вилли, и сравнили его с геномом здорового человека. Оказалось, есть одно отличие – вариация гена SNP rs850807. Примечательно, что он не вызывал больше никаких отклонений у больных.
Данное открытие, считают канадские исследователи, даст толчок дальнейшим исследованиям паранойи и психоза, а также ряда других расстройств психики у человека.
Синдром Прадера-Вилли – очень редкий недуг, который проявляется из-за патологии в одной из хромосом. Один из главных симптомов болезни - паранойя, появляющаяся внезапно. Ученые на данном примере решили выяснить, откуда берутся такого рода расстройства психики.
Профессора биологии из Университета Британской Колумбии в Ванкувере взяли во внимание геном больных синдромом Прадера-Вилли, и сравнили его с геномом здорового человека. Оказалось, есть одно отличие – вариация гена SNP rs850807. Примечательно, что он не вызывал больше никаких отклонений у больных.
Данное открытие, считают канадские исследователи, даст толчок дальнейшим исследованиям паранойи и психоза, а также ряда других расстройств психики у человека.
Автор: Вера Антонова