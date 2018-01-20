Минкульт введет письменное согласование даты начала проката фильмов
Министерство культуры РФ намерено ввести представительные письменные подтверждения даты выхода той или иной картины еще до выдачи прокатного удостоверения. Подобное новшество позволит кинотеатрам подстроиться под график показов заранее.
По словам главы ведомства Владимира Мединского, в настоящее время согласовать показы фильмов очень сложно. Для того, чтобы избавиться от неразберихи в графиках, кинокомпании должны будут предоставлять необходимые им даты начала показов заранее для корректировки перечня премьер.
Данное нововведение касается не только российских, но и иностранных фильмов. В начале текущего года из-за нестыковок пришлось перенести премьеру фильма «Приключения Паддингтона – 2», которая сместилась более чем на месяц.
По словам главы ведомства Владимира Мединского, в настоящее время согласовать показы фильмов очень сложно. Для того, чтобы избавиться от неразберихи в графиках, кинокомпании должны будут предоставлять необходимые им даты начала показов заранее для корректировки перечня премьер.
Данное нововведение касается не только российских, но и иностранных фильмов. В начале текущего года из-за нестыковок пришлось перенести премьеру фильма «Приключения Паддингтона – 2», которая сместилась более чем на месяц.
Автор: Махов Артем