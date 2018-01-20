Курсантов летного училища поддержали одетые студентки из Волгограда
Волгоградские студентки решили поддержать курсантов из Ульяновска очередным роликом на хит диджея Бенни Бенасси Satisfaction. Видео появилось на YouTube накануне.
Девушки, в отличие от других, кто поддерживал будущих летчиков, раздеваться не стали, надев поверх одежды нижнее белье, но хореография им все равно удалась. Ролик становится вирусным в Сети, как и остальные, снятые будущими строителями и медсестрами.
Ранее виновники хайпа лично встретились с губернатором Ульяновской области.
Девушки, в отличие от других, кто поддерживал будущих летчиков, раздеваться не стали, надев поверх одежды нижнее белье, но хореография им все равно удалась. Ролик становится вирусным в Сети, как и остальные, снятые будущими строителями и медсестрами.
Ранее виновники хайпа лично встретились с губернатором Ульяновской области.
Автор: Вера Антонова