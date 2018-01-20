Фанаты сравнили наряд Ксении Бородиной с пижамой
Ксения Бородина, заядлая модница, в этот раз несколько расслабилась и разочаровала фанатов. Подписчики ведущей «Дома-2» в Instagram сравнили ее модный лук с пижамой.
Фото было сделано во время пребывания Бородиной на Сейшелах. В описании к кадру звезда отметила, что любит загорать, и мечтает жить у моря. Особое внимание привлекла не запись, а наряд Ксении. Подписчики сравнили ее костюм с пижамой, и многим она не понравилась. Фолловеры советуют публичной личности лучше продумывать образы или уволить такого стилиста.
Фото собрало больше 200 000 «лайков».
Фото было сделано во время пребывания Бородиной на Сейшелах. В описании к кадру звезда отметила, что любит загорать, и мечтает жить у моря. Особое внимание привлекла не запись, а наряд Ксении. Подписчики сравнили ее костюм с пижамой, и многим она не понравилась. Фолловеры советуют публичной личности лучше продумывать образы или уволить такого стилиста.
Фото собрало больше 200 000 «лайков».
Автор: Вера Антонова