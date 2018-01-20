Twitter выявил ещё 1062 аккаунта с "российской пропагандой"
Twitter проинформировал о том, что выявлены 1062 аккаунта с «российской пропагандой». Большое количество постов было сделано в период 10 недель до выборов президента США. Пользователи, которые были подписаны и реагировали на посты этих аккаунтов, будут оповещены.
Twitter обнародовал информацию о том, что выявили ещё 1062 аккаунта, которые постили политрекламу с «российской пропагандой» перед выборами президента Америки. Эти аккаунты сейчас заблокированы. Представители Twitter считают, что эти учетные записи связаны с российской компанией Агентство интернет-расследований. Теперь общая сумма подозрительных аккаунтов Twitter равна 3800. По данным микроблога, за 10 недель до выборов президента США 8 ноября 2016 года эти аккаунты сделали почти 176 тыс. постов. Непосредственно о выборах было опубликовано меньше 9% от этих твитов.
Несмотря на блокировку такого количества аккаунтов, представители компании Twitter выразили уверенность, что "российская пропаганда" распространялась с более пятидесяти тысяч учетных записей.
Twitter собирается сообщить 677 775 пользователей, что они следили за деятельностью подозрительных страниц и ставили отметки и репосты на их твиты. Но сами посты уже не будут видны, их заблокировали.
Twitter обнародовал информацию о том, что выявили ещё 1062 аккаунта, которые постили политрекламу с «российской пропагандой» перед выборами президента Америки. Эти аккаунты сейчас заблокированы. Представители Twitter считают, что эти учетные записи связаны с российской компанией Агентство интернет-расследований. Теперь общая сумма подозрительных аккаунтов Twitter равна 3800. По данным микроблога, за 10 недель до выборов президента США 8 ноября 2016 года эти аккаунты сделали почти 176 тыс. постов. Непосредственно о выборах было опубликовано меньше 9% от этих твитов.
Несмотря на блокировку такого количества аккаунтов, представители компании Twitter выразили уверенность, что "российская пропаганда" распространялась с более пятидесяти тысяч учетных записей.
Twitter собирается сообщить 677 775 пользователей, что они следили за деятельностью подозрительных страниц и ставили отметки и репосты на их твиты. Но сами посты уже не будут видны, их заблокировали.
Автор: Страхова Дарья