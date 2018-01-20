Премьеру нового Nissan Juke перенесли на август
Новый Nissan Juke покажут в августе. Ранее эксперты говорили, что презентация состоится этой весной, но мероприятие перенесли.
По последним данным, компактный Nissan Juke покажут в августе. Его построили на базе CMF-B, на которой собирали Nissan Micra. Новый Nissan Juke будет легче и меньше своего предшественника.
Под капотом, как ожидают эксперты автоСМИ, будет установлен турбированный мотор на 1 литр или 1,6 в зависимости от комплектации. Появится и гибридная версия Nissan Juke. О цене на модель никакой информации нет, так как и о точной дате презентации.
По последним данным, компактный Nissan Juke покажут в августе. Его построили на базе CMF-B, на которой собирали Nissan Micra. Новый Nissan Juke будет легче и меньше своего предшественника.
Под капотом, как ожидают эксперты автоСМИ, будет установлен турбированный мотор на 1 литр или 1,6 в зависимости от комплектации. Появится и гибридная версия Nissan Juke. О цене на модель никакой информации нет, так как и о точной дате презентации.
Автор: Вера Антонова