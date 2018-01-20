Вышел международный трейлер «Истории призраков» с Мартином Фрименом
В сети появился первый трейлер «Истории призраков» с Мартином Фрименом в главной роли. По информации от создателей, картина была снята по мотивам спектакля, который получил огромную популярность на Бродвее.
По сюжету, главный герой получает письмо с того света от своего умершего коллеги Чарльза Кэмерона. В свое время он увлекался исследованиями потустороннего мира, однако исчез более пятнадцати лет назад. В итоге главный герой начинает поиски товарища и пытается разгадать тайну его таинственной продажи.
Мартину Фримену на этот раз придется сыграть детектива, который займется расследованием. Судя по трейлеру, фильм будет отличаться от постановки более темными тонами повествования. Картина появится на экранах осенью текущего года.
По сюжету, главный герой получает письмо с того света от своего умершего коллеги Чарльза Кэмерона. В свое время он увлекался исследованиями потустороннего мира, однако исчез более пятнадцати лет назад. В итоге главный герой начинает поиски товарища и пытается разгадать тайну его таинственной продажи.
Мартину Фримену на этот раз придется сыграть детектива, который займется расследованием. Судя по трейлеру, фильм будет отличаться от постановки более темными тонами повествования. Картина появится на экранах осенью текущего года.
Автор: Махов Артем