Учёные: плохой сон может стать причиной появления седых волос
Журнал Health обнародовал данные об исследованиях из Виргинского университета. Учёные установили, что причиной появления седины может быть плохой сон, который приводит к стрессу, который негативно влияет на нервную систему, от этого и зависит стабильный цвет волос.
Учёные из Виргинского университета провели исследование, которое показало, что люди могут становиться седыми из-за постоянного недосыпания. Для эксперимента отобрали добровольцев в возрасте от 20 до 50 лет. Это были женщины и мужчины, представители разнообразных профессий, интеллектуального и физического труда. Было установлено, что те, кто много работал, зачастую мало спал, когда отдыхали. Это и становилось причиной ранних седых волос. Стабильность цвета волос зависит от нервной системы человека.
Ученые теперь с уверенностью могут утверждать, что результатом стрессов может быть не только выпадение волос, но и седина. Исследователи разъяснили, что из-за плохого сна люди становятся раздражительными и подверженными стрессу. Из-за такого влияния седина может пробиться и в 20 лет, даже если такого не наблюдалось у предков.
Данные этого исследования были представлены в журнале Health.
Учёные из Виргинского университета провели исследование, которое показало, что люди могут становиться седыми из-за постоянного недосыпания. Для эксперимента отобрали добровольцев в возрасте от 20 до 50 лет. Это были женщины и мужчины, представители разнообразных профессий, интеллектуального и физического труда. Было установлено, что те, кто много работал, зачастую мало спал, когда отдыхали. Это и становилось причиной ранних седых волос. Стабильность цвета волос зависит от нервной системы человека.
Ученые теперь с уверенностью могут утверждать, что результатом стрессов может быть не только выпадение волос, но и седина. Исследователи разъяснили, что из-за плохого сна люди становятся раздражительными и подверженными стрессу. Из-за такого влияния седина может пробиться и в 20 лет, даже если такого не наблюдалось у предков.
Данные этого исследования были представлены в журнале Health.
Автор: Страхова Дарья