Джеймс Мэттис назвал Россию и Китай главными соперниками
Министр обороны США Джеймс Мэттис представил новую стратегию национальной обороны. Стратегическими оппонентами на обозримое будущее в ней названы Россия и КНР.
19 января министром обороны США была представлена незасекреченная часть новой стратегии национальной обороны. В ней рекомендуется поменять вектор противостояния со "стран-изгоев" и Ближнего Востока на Россию и Китай.
Джеймс Мэттис заявил, что в новой стратегии прописаны возможности защиты американского образа жизни, помощь друзьям и союзникам США и методы сохранения имеющихся сегодня свобод. Все силы должны быть направлены на выживание граждан США – уточнил министр обороны.
Мэттис добавил, что надо переключить основную часть внимания с террористов на конкуренцию с великими державами, под которыми подразумеваются Россия и Китай. Заместитель помощника министра обороны считает, что конкурирующие великие державы пошли по пути развития высокотехнологичных способов ведения войны и добились в этом неплохих успехов.
В документе подчеркиваются слабые места США, в которые нужно вложить основные инвестиции: усовершенствование ядерного щита, защита критических систем от кибератак, расширение системы ПРО, модернизация военных баз по всему миру, развитие автономных систем.
19 января министром обороны США была представлена незасекреченная часть новой стратегии национальной обороны. В ней рекомендуется поменять вектор противостояния со "стран-изгоев" и Ближнего Востока на Россию и Китай.
Джеймс Мэттис заявил, что в новой стратегии прописаны возможности защиты американского образа жизни, помощь друзьям и союзникам США и методы сохранения имеющихся сегодня свобод. Все силы должны быть направлены на выживание граждан США – уточнил министр обороны.
Мэттис добавил, что надо переключить основную часть внимания с террористов на конкуренцию с великими державами, под которыми подразумеваются Россия и Китай. Заместитель помощника министра обороны считает, что конкурирующие великие державы пошли по пути развития высокотехнологичных способов ведения войны и добились в этом неплохих успехов.
В документе подчеркиваются слабые места США, в которые нужно вложить основные инвестиции: усовершенствование ядерного щита, защита критических систем от кибератак, расширение системы ПРО, модернизация военных баз по всему миру, развитие автономных систем.
Автор: Северов Андрей