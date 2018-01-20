«АвтоВАЗ» пересмотрел комплектации моделей Lada Granta, Kalina и Priora
Представители завода АвтоВАЗ сообщили о пересмотре комплектаций популярных моделей, таких как Lada Priora, Kalina и Granta. Стало известно, что, к примеру, Granta получит систему помощи при старте с горы, при чем речь идет о версии с механической коробкой переключения передач.
Что касается Granta в комплектациях Comfort, Comfort Multimedia, то они обзаведутся новыми мультимедийными комплексами с сенсорными экранами на 7 дюймов. Помимо прочего во все авто установят систему ЭРА-ГЛОНАСС.
У Lada Priora появились две новые версии. Покупатель сможет теперь приобрести седан в комплектации Comfort, ценник на который стартует с отметки 514,4 тысячи рублей. За такую стоимость будут добавлены сенсорный экран на 7 дюймов с Bluetooth, sd-ридер и 15-дюймовые колесные диски.
Lada Kalina в комплектации Standart, сообщили в АвтоВАЗе, и в дальнейшем будет комплектоваться системой, которая подсказывает, какую на данный момент передачу нужно включить.
Что касается Granta в комплектациях Comfort, Comfort Multimedia, то они обзаведутся новыми мультимедийными комплексами с сенсорными экранами на 7 дюймов. Помимо прочего во все авто установят систему ЭРА-ГЛОНАСС.
У Lada Priora появились две новые версии. Покупатель сможет теперь приобрести седан в комплектации Comfort, ценник на который стартует с отметки 514,4 тысячи рублей. За такую стоимость будут добавлены сенсорный экран на 7 дюймов с Bluetooth, sd-ридер и 15-дюймовые колесные диски.
Lada Kalina в комплектации Standart, сообщили в АвтоВАЗе, и в дальнейшем будет комплектоваться системой, которая подсказывает, какую на данный момент передачу нужно включить.
Автор: Вера Антонова