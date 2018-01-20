Солистку The Cranberries похоронят в родной деревне в Ирландии
Долорес О'Риордан, умершую 15 января известную певицу и солистку The Cranberries, похоронят в Ирландии в ее родной деревне. Информация об этом была получена СМИ от священника.
Уточняется, что на заупокойной мессе будут присутствовать только друзья и семья певицы. 21 января с ней можно будет проститься в церкви святого Иосифа в графстве Лимерик.
Напомним, солистка The Cranberries Долорес О'Риордан скоропостижно скончалась в понедельник, 15 января. Ей было всего 46 лет. Сейчас ведется следствие по делу о кончине знаменитости. Пока что не сообщаются результаты вскрытия и медицинских анализов, чтобы говорить о точной причине смерты Полиция Лондона не находит в смерти Долорес О'Риордан ничего подозрительного.
К The Cranberries она присоединилась в 1990 году, когда О'Риордан было всего 18. С тех пор она стала единственной вокалисткой и лицом коллектива. С 2003 года ушла в сольное плавание. Знаменитость была разведена, у нее остались трое детей.
Уточняется, что на заупокойной мессе будут присутствовать только друзья и семья певицы. 21 января с ней можно будет проститься в церкви святого Иосифа в графстве Лимерик.
Напомним, солистка The Cranberries Долорес О'Риордан скоропостижно скончалась в понедельник, 15 января. Ей было всего 46 лет. Сейчас ведется следствие по делу о кончине знаменитости. Пока что не сообщаются результаты вскрытия и медицинских анализов, чтобы говорить о точной причине смерты Полиция Лондона не находит в смерти Долорес О'Риордан ничего подозрительного.
К The Cranberries она присоединилась в 1990 году, когда О'Риордан было всего 18. С тех пор она стала единственной вокалисткой и лицом коллектива. С 2003 года ушла в сольное плавание. Знаменитость была разведена, у нее остались трое детей.
Автор: Вера Антонова