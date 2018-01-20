Volkswagen готовится к запуску конвейера обновлённой версии Golf
Компания Volkswagen начала работу над восьмым поколением автомобиля Golf. Конвейер планируется запустить в 2019 году. Точных данных об изменениях в новой версии пока нет.
В Европе уже много лет Volkswagen Golf один из самых популярных автомобилей. Это топовая модель концерна, даже несмотря на набирающую популярность кроссоверов. Во всем мире больше половины всех реализованных авто Volkswagen – это вариации Golf.
Сейчас разрабатывают восьмое поколения модели Golf. Уже состоялась одна встреча с предполагаемыми поставщиками, где и было озвучено, что конвейер по изготовлению обновлённой модели запустят через 75 недель.
С 80% будущих поставщиков компания уже сотрудничает в производстве той же модели седьмой серии. Создана специальная группа, где делятся своими идеями и наработками для оптимизации обновленного автомобиля Golf.
Самой главной интригой остается, что изменится в новом авто. Производители молчат по этому поводу, но есть предположения, что дизайн останется близок к предшественникам. Возможно, у новинки появится бензиновый двигатель нового поколения, а также будет доступна гибридная и элекро-версия.
Единственно непонятно, будет ли доступен обновленный Golf в России, так как компания на отечественном рынке сделала уклон на кроссоверы.
В Европе уже много лет Volkswagen Golf один из самых популярных автомобилей. Это топовая модель концерна, даже несмотря на набирающую популярность кроссоверов. Во всем мире больше половины всех реализованных авто Volkswagen – это вариации Golf.
Сейчас разрабатывают восьмое поколения модели Golf. Уже состоялась одна встреча с предполагаемыми поставщиками, где и было озвучено, что конвейер по изготовлению обновлённой модели запустят через 75 недель.
С 80% будущих поставщиков компания уже сотрудничает в производстве той же модели седьмой серии. Создана специальная группа, где делятся своими идеями и наработками для оптимизации обновленного автомобиля Golf.
Самой главной интригой остается, что изменится в новом авто. Производители молчат по этому поводу, но есть предположения, что дизайн останется близок к предшественникам. Возможно, у новинки появится бензиновый двигатель нового поколения, а также будет доступна гибридная и элекро-версия.
Единственно непонятно, будет ли доступен обновленный Golf в России, так как компания на отечественном рынке сделала уклон на кроссоверы.
Автор: Страхова Дарья