Новейший американский боевой корабль вышел в первый поход и застрял во льдах
Новый боевой корабль США USS Little Rock в первый раз вышел в поход и застрял. По информации от американской прессы, борт покинул Баффало, однако так и не добрался до Флориды.
Изначально планировалось, что борт 20 декабря покинет порт и направится в Монреаль, после чего прибудет в Галифакс на загрузку. В первой точке назначения корабль не смог тронуться с места из-за того, что застрял во льду. Также отмечается, что в порту не оказалось буксирных лодок, ввиду чего борт сейчас ожидает дополнительную помощь.
Little Rock должен был задержаться в Монреале до 11 января. Представители ВМФ США отмечают, что из-за задержки могут быть перенесены учения. В случае, если до конца недели температура воздуха в Монреале не повысится, придется использовать буксиры с других близлежащих портов.
Изначально планировалось, что борт 20 декабря покинет порт и направится в Монреаль, после чего прибудет в Галифакс на загрузку. В первой точке назначения корабль не смог тронуться с места из-за того, что застрял во льду. Также отмечается, что в порту не оказалось буксирных лодок, ввиду чего борт сейчас ожидает дополнительную помощь.
Little Rock должен был задержаться в Монреале до 11 января. Представители ВМФ США отмечают, что из-за задержки могут быть перенесены учения. В случае, если до конца недели температура воздуха в Монреале не повысится, придется использовать буксиры с других близлежащих портов.
Автор: Махов Артем