Яд уабаин из Африки может стать первым мужским натуральным контрацептивом
Китайские медики использовали токсин уабаин, как первый в истории контрацептив для мужчин. Дальнейшие исследования ученых могут в будущем создать препарат, который можно будет безопасно использовать.
Народы Африки уже давно используют ядовитый отвар из растений акокантеры и лиан для смазывания им стрел. В 20 веке ученые выделили из отвара действующее вещество уабаин, которое вызывает нарушения дыхания и кровообращения, что может вызвать инфаркт. В небольших дозах уабаин может использоваться как препарат для снижения сердечной недостаточности, а также аритмии, но официально его нигде не применяют, из-за сохраняющейся опасности для здоровья.
Китайские медики подтвердили, что уабаин можно использовать как контрацептив для мужчин, но из-за риска осложнений на сердце, его решили не применять.
Ученые из США и Канады, используя подопытных крыс и модифицированную молекулу токсина, смогли создать препарат, подавляющий сперматозоиды и не оказывающий вреда для сердца. Дальнейшие исследования продолжаются.
Народы Африки уже давно используют ядовитый отвар из растений акокантеры и лиан для смазывания им стрел. В 20 веке ученые выделили из отвара действующее вещество уабаин, которое вызывает нарушения дыхания и кровообращения, что может вызвать инфаркт. В небольших дозах уабаин может использоваться как препарат для снижения сердечной недостаточности, а также аритмии, но официально его нигде не применяют, из-за сохраняющейся опасности для здоровья.
Китайские медики подтвердили, что уабаин можно использовать как контрацептив для мужчин, но из-за риска осложнений на сердце, его решили не применять.
Ученые из США и Канады, используя подопытных крыс и модифицированную молекулу токсина, смогли создать препарат, подавляющий сперматозоиды и не оказывающий вреда для сердца. Дальнейшие исследования продолжаются.
Автор: Северов Андрей