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Из-за непогоды московское метро переведено на усиленный режим работы
Московское метро переведено на усиленный режим работы в связи с непогодой. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в профиле подземки в Twitter.

Из-за непогоды московское метро переведено на усиленный режим работы

Движение по всем линиям московского метро в субботу осуществляется в штатном режиме, а уборка в лестничных проходах и вестибюлях осуществляется чаще.

Ранее Петр Бирюков, занимающий должность зама мэра по вопросам благоустройства и ЖКХ, сообщил, что в Москве за минувшие сутки вывезли около 480 тысяч кубических метров снега. Всего по городу работают 14,5 тысяч единиц техники для уборки снега, задействованы 32 тысячи дворников. Тем временем коммунальные службы работают круглосуточно. Их действия координирует спецштаб.
Автор: Вера Антонова
Сегодня, 16:40
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