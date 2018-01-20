Ольга Бузова рада второму размеру груди и ничего не собирается менять
Ольга Бузова рассказала фанатам о своей груди. Как оказывается, бюст певицы размера 75В, иными словами второго, и артистку он более чем устраивает.
Под фото Ольги Бузовой в купальнике часто разгораются споры между фолловерами. Некоторые критикуют «плоскую» звезду, кому-то такой внешний вид нравится. Одна из подписчиц написала, что у Бузовой 70АА, то есть «нулевой», но певица внедрилась в беседу, рассказав, что у нее 75В, не став ругаться или уходить от темы.
При этом сама знаменитость подчеркнула, что своей грудью она довольна и ничего менять не собирается. Фолловеры в большинстве своем поддерживают знаменитость в этом, так как ничего нет лучше, чем натуральность.
Напомним, сегодня Бузова отмечает свое 32-летие. Праздник звезда устроила в Таиланде. К ней приехали подруги и сестра, которые устроили артистке множество сюрпризов с самого утра.
Под фото Ольги Бузовой в купальнике часто разгораются споры между фолловерами. Некоторые критикуют «плоскую» звезду, кому-то такой внешний вид нравится. Одна из подписчиц написала, что у Бузовой 70АА, то есть «нулевой», но певица внедрилась в беседу, рассказав, что у нее 75В, не став ругаться или уходить от темы.
При этом сама знаменитость подчеркнула, что своей грудью она довольна и ничего менять не собирается. Фолловеры в большинстве своем поддерживают знаменитость в этом, так как ничего нет лучше, чем натуральность.
Напомним, сегодня Бузова отмечает свое 32-летие. Праздник звезда устроила в Таиланде. К ней приехали подруги и сестра, которые устроили артистке множество сюрпризов с самого утра.
Автор: Вера Антонова