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Ольга Бузова рада второму размеру груди и ничего не собирается менять
Ольга Бузова рассказала фанатам о своей груди. Как оказывается, бюст певицы размера 75В, иными словами второго, и артистку он более чем устраивает.

Ольга Бузова рада второму размеру груди и ничего не собирается менять

Под фото Ольги Бузовой в купальнике часто разгораются споры между фолловерами. Некоторые критикуют «плоскую» звезду, кому-то такой внешний вид нравится. Одна из подписчиц написала, что у Бузовой 70АА, то есть «нулевой», но певица внедрилась в беседу, рассказав, что у нее 75В, не став ругаться или уходить от темы.

При этом сама знаменитость подчеркнула, что своей грудью она довольна и ничего менять не собирается. Фолловеры в большинстве своем поддерживают знаменитость в этом, так как ничего нет лучше, чем натуральность.

Напомним, сегодня Бузова отмечает свое 32-летие. Праздник звезда устроила в Таиланде. К ней приехали подруги и сестра, которые устроили артистке множество сюрпризов с самого утра.
Автор: Вера Антонова
Вчера, 19:25
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