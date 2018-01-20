Актер Юэн МакГрегор разводится после 22 лет брака
Известный американский актер Юэн Макгрегор подал на развод на супругу, с которой прожил более 22 лет брака. По его словам, причиной прекращения отношений стали серьезные разногласия.
По информации от западной прессы, супруги не живут вместе с мая 2017 года. Сам Макгрегор также прокомментировал развод. Он отметил, что раздоры в основном происходили на бытовой почве. Кроме того, Макгрегор в свое время отказался от подписания брачного контракта, что сильно не нравилось его супруге.
В настоящее время актер и его супруга ищут адвокатов для ведения дела. Западные издания отмечают, что у артиста уже могла появиться новая пассия. Мэри Элизабет Уинстед, которую считают девушкой Макгрегора, пока никак не прокомментировала сведения об этом.
По информации от западной прессы, супруги не живут вместе с мая 2017 года. Сам Макгрегор также прокомментировал развод. Он отметил, что раздоры в основном происходили на бытовой почве. Кроме того, Макгрегор в свое время отказался от подписания брачного контракта, что сильно не нравилось его супруге.
В настоящее время актер и его супруга ищут адвокатов для ведения дела. Западные издания отмечают, что у артиста уже могла появиться новая пассия. Мэри Элизабет Уинстед, которую считают девушкой Макгрегора, пока никак не прокомментировала сведения об этом.
Автор: Махов Артем