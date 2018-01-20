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Актер Юэн МакГрегор разводится после 22 лет брака
Известный американский актер Юэн Макгрегор подал на развод на супругу, с которой прожил более 22 лет брака. По его словам, причиной прекращения отношений стали серьезные разногласия.

Актер Юэн МакГрегор разводится после 22 лет брака


По информации от западной прессы, супруги не живут вместе с мая 2017 года. Сам Макгрегор также прокомментировал развод. Он отметил, что раздоры в основном происходили на бытовой почве. Кроме того, Макгрегор в свое время отказался от подписания брачного контракта, что сильно не нравилось его супруге.

В настоящее время актер и его супруга ищут адвокатов для ведения дела. Западные издания отмечают, что у артиста уже могла появиться новая пассия. Мэри Элизабет Уинстед, которую считают девушкой Макгрегора, пока никак не прокомментировала сведения об этом.
Автор: Махов Артем
Вчера, 18:51
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