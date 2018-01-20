В Лондоне нетрезвого пилота British Airways задержали за несколько минут до вылета
В Лондоне за несколько минут до взлета задержали пилота British Airways. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Три сотни человек отправились по запланированному курсу с опозданием в 2 часа.
В Лондоне в аэропорту задержали пилота в нетрезвом состоянии всего за несколько минут до взлёта.
Пассажиры рейса 2063, которые собирались лететь на остров Маврикий, вызвали полицию. Они заподозрили, что пилот находится в алкогольном опьянении, так как неадекватно себя ведет и из кабины слышен характерный запах.
Пилота, 49-ти лет, вывели из лайнера и задержали.
На борту находилось три сотни человек. Самолет взлетел по запланированному курсу с опозданием в 2 часа после того, как авиакомпания British Airways заменила пилота.
В Лондоне в аэропорту задержали пилота в нетрезвом состоянии всего за несколько минут до взлёта.
Пассажиры рейса 2063, которые собирались лететь на остров Маврикий, вызвали полицию. Они заподозрили, что пилот находится в алкогольном опьянении, так как неадекватно себя ведет и из кабины слышен характерный запах.
Пилота, 49-ти лет, вывели из лайнера и задержали.
На борту находилось три сотни человек. Самолет взлетел по запланированному курсу с опозданием в 2 часа после того, как авиакомпания British Airways заменила пилота.
Автор: Страхова Дарья