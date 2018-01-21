Ученые с помощью ДНК доказали, что социальный статус в древнем Египте передавался по материнской линии
Ученым удалось доказать с помощью ДНК, что социальный статус в древнем Египте передавался по материнской линии. У ранее найденных мумий, которые при жизни имели высокий социальный статус и были братьями, оказались разные отцы.
Сотрудники Манчестерского Университета, исследовав мумии, найденные еще в начале 20-го века, узнали, что они при жизни были братьями лишь наполовину. Данное открытие удалось сделать на основе ДНК из зубов мумий.
Части ДНК, которые передаются по материнской линии, были одинаковыми, а вот мужская часть принадлежала разным людям. Это открытие доказало гипотезу о наследовании социального статуса в древнем Египте по материнской линии.
Сотрудники Манчестерского Университета, исследовав мумии, найденные еще в начале 20-го века, узнали, что они при жизни были братьями лишь наполовину. Данное открытие удалось сделать на основе ДНК из зубов мумий.
Части ДНК, которые передаются по материнской линии, были одинаковыми, а вот мужская часть принадлежала разным людям. Это открытие доказало гипотезу о наследовании социального статуса в древнем Египте по материнской линии.
Автор: Северов Андрей