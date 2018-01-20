В Сербии просят Путина ввести войска в Косово
В Сербии президента России Владимира Путина просят ввести войска в Косово. С таким обращением выступили представители движения «Сербская лига».
Члены «Сербской лиги» обратились к властям Сербии, чтобы те инициировали переговоры с Москвой на этот счет. Они считают, что ООН и силы миссии EULEX в Косово не способны защищать народ от террористов из Албании, «хотя их главная роль заключается в сохранении мира, стабильности». В связи с этим люди призывают правительство пользоваться правом, которое предоставляется стране резолюцией 1244 Совбеза ООН, и разместить в Косово 999 сербских солдат.
Также поступила просьба договориться с Москвой о помощи, чтобы «предотвратить ужасные убийства сербов». В «Сербской лиге» уверены, что есть возможность подписать между Сербией и РФ договор по аналогии с Сирией.
Члены «Сербской лиги» обратились к властям Сербии, чтобы те инициировали переговоры с Москвой на этот счет. Они считают, что ООН и силы миссии EULEX в Косово не способны защищать народ от террористов из Албании, «хотя их главная роль заключается в сохранении мира, стабильности». В связи с этим люди призывают правительство пользоваться правом, которое предоставляется стране резолюцией 1244 Совбеза ООН, и разместить в Косово 999 сербских солдат.
Также поступила просьба договориться с Москвой о помощи, чтобы «предотвратить ужасные убийства сербов». В «Сербской лиге» уверены, что есть возможность подписать между Сербией и РФ договор по аналогии с Сирией.
Автор: Вера Антонова