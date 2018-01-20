В Краснодарском крае электропоезд столкнулся с автомобилем
В Краснодарском крае электропоезд столкнулся с автомобилем. Погиб водитель автомобиля.
В 7:35 по московскому времени в Курагинском районе электропоезд, шедший из Абакана в Кошурниково, сбил легковой автомобиль.
Как сообщает ГИБДД, погиб водитель автомобиля 1972 года рождения, смерть наступила моментально. Пассажиры автомобиля и машинисты не пострадали.
В 7:35 по московскому времени в Курагинском районе электропоезд, шедший из Абакана в Кошурниково, сбил легковой автомобиль.
Как сообщает ГИБДД, погиб водитель автомобиля 1972 года рождения, смерть наступила моментально. Пассажиры автомобиля и машинисты не пострадали.
Автор: Северов Андрей