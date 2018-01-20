В Наро-Фоминске мужчина разбился насмерть при попытке вылезть из окна на простынях
В Наро-Фоминске накануне случился трагический инцидент. Мужчина выпал из окна и разбился насмерть, попытавшись выбраться на улицу на простынях.
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Как выяснилось, в одной из квартир дома в Наро-Фоминске компания знакомых отмечала какой-то праздник со спиртными напитками. В ходе вечеринки хозяин жилища ушел, заперев гостей снаружи. Немного подождав, один из мужчин захотел выбраться на улицу на простынях через окно, но упал и разбился насмерть.
Пострадавший скончался на месте. Проводится проверка деталей инцидента.
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Как выяснилось, в одной из квартир дома в Наро-Фоминске компания знакомых отмечала какой-то праздник со спиртными напитками. В ходе вечеринки хозяин жилища ушел, заперев гостей снаружи. Немного подождав, один из мужчин захотел выбраться на улицу на простынях через окно, но упал и разбился насмерть.
Пострадавший скончался на месте. Проводится проверка деталей инцидента.
Автор: Вера Антонова