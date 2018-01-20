Эксперты: 90% пользователей Google игнорируют ключевую функцию безопасности
Западные эксперты сообщили, что примерно 90 процентов пользователей интернета игнорируют ключевые функции безопасности Google. Именно из-за этого злоумышленники получают возможность похищать данные с компьютером или портативных устройств.
Эксперты рассказали, что самой эффективной в современном мире является двухэтапная авторизация. В Google имеется возможность включить ее, однако к ее использованию прибегают всего 10 процентов пользователей. Все остальные применяют один пароль, состоящий из несложной комбинации букв и цифр.
Летом 2016-го поисковик сделал двухфакторную авторизацию упрощенной, однако рейтинги ее использования остались на одном уровне. Специалисты считают, что применение технологии даст возможность защититься от интернет-пиратов и вирусных программ.
Эксперты рассказали, что самой эффективной в современном мире является двухэтапная авторизация. В Google имеется возможность включить ее, однако к ее использованию прибегают всего 10 процентов пользователей. Все остальные применяют один пароль, состоящий из несложной комбинации букв и цифр.
Летом 2016-го поисковик сделал двухфакторную авторизацию упрощенной, однако рейтинги ее использования остались на одном уровне. Специалисты считают, что применение технологии даст возможность защититься от интернет-пиратов и вирусных программ.
Автор: Махов Артем