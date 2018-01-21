В Великобритании мальчик с мозгом наружу дожил до 10-ти лет
В Великобритании ребенок, родившийся с мозгом наружу, дожил до 10-ти лет. Изначально врачи не давали таких прогнозов, утверждая, что он умрет спустя несколько часов после родов. Об этом пишет Daily Mail.
Мальчик по имени Джейми родился в графстве Уорикшир в январе 2008 года. При родах его вес составлял всего 1,1 килограмма, и врачи отказались помещать малыша в отделение интенсивной терапии из-за уверенности, что он не выживет. Несмотря на то, что мать ребенка заверили о бесполезности лечения, она обратилась в другую клинику, где мальчику удалили часть мозга и зашили отверстие на голове.
Сейчас 10-летний Джейми страдает церебральным параличом, сложно обучается и у него недержание, мама называет мальчика счастливым и общительным. У него даже есть близкая подруга Мэдди с синдромом Дауна.
Хирург Джейми не может давать прогнозы на будущее и не знает, сможет ли когда-нибудь мальчик вести самостоятельную жизнь.
Мальчик по имени Джейми родился в графстве Уорикшир в январе 2008 года. При родах его вес составлял всего 1,1 килограмма, и врачи отказались помещать малыша в отделение интенсивной терапии из-за уверенности, что он не выживет. Несмотря на то, что мать ребенка заверили о бесполезности лечения, она обратилась в другую клинику, где мальчику удалили часть мозга и зашили отверстие на голове.
Сейчас 10-летний Джейми страдает церебральным параличом, сложно обучается и у него недержание, мама называет мальчика счастливым и общительным. У него даже есть близкая подруга Мэдди с синдромом Дауна.
Хирург Джейми не может давать прогнозы на будущее и не знает, сможет ли когда-нибудь мальчик вести самостоятельную жизнь.
Автор: Вера Антонова