Алекс Бесселл из Великобритании получил 2 года тюремного срока за взлом Pokemon Go
Хакер из Великобритании с помощью DDoS-атак взломал популярную мобильную игру Pokemon Go. Также хакер атаковал серверы Skype и Google и продавал вредоносные программы.
Алекс Бесселл из Великобритании создал зараженную сеть компьютеров и с помощью DDoS-атак взломал мобильную игру Pokemon Go.
Также Бесселл совершал атаки на серверы Skype и Google. Хакер заработал более 500 000 долларов благодаря продаже вредоносных программ, не гнушался он и отмывания денег.
Ему предъявили обвинение из 10 пунктов, суд приговорил хакера к 2 годам заключения.
Алекс Бесселл из Великобритании создал зараженную сеть компьютеров и с помощью DDoS-атак взломал мобильную игру Pokemon Go.
Также Бесселл совершал атаки на серверы Skype и Google. Хакер заработал более 500 000 долларов благодаря продаже вредоносных программ, не гнушался он и отмывания денег.
Ему предъявили обвинение из 10 пунктов, суд приговорил хакера к 2 годам заключения.
Автор: Северов Андрей