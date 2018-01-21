В Минздраве РФ предложили ввести обезличенную пачку сигарет
Минздрав в очередной раз внес предложение выпустить обезличенную пачку сигарет. По словам специалистов ведомства, в рамках Стратегии формирования здорового образа жизни до 2025 года также планируется затронуть электронные сигареты и вейпы.
Сведения о предварительной стратегии ведомства были обнародованы 27 декабря. Тогда чиновники предложили полностью раскрывать состав табачной продукции и ввести дополнительные меры в виде единого образца оформления пачек. По словам специалистов, подобный прием существенно снизит интерес у потребителей к сигаретам.
Минздрав уже предлагал унифицировать пачки сигарет. Тогда правительство отправило проект на доработку, однако пообещало пересмотреть акцизы на табачные изделия для того, чтобы искусственно повысить их стоимость. Документ в окончательной редакции пока не был вынесен на рассмотрение.
Сведения о предварительной стратегии ведомства были обнародованы 27 декабря. Тогда чиновники предложили полностью раскрывать состав табачной продукции и ввести дополнительные меры в виде единого образца оформления пачек. По словам специалистов, подобный прием существенно снизит интерес у потребителей к сигаретам.
Минздрав уже предлагал унифицировать пачки сигарет. Тогда правительство отправило проект на доработку, однако пообещало пересмотреть акцизы на табачные изделия для того, чтобы искусственно повысить их стоимость. Документ в окончательной редакции пока не был вынесен на рассмотрение.
Автор: Махов Артем