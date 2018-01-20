В Иркутской области женщина ударила сожителя ножом за согласие на групповой секс
В Иркутской области женщина ударила сожителя ножом за то, что он согласился на интим втроем. Инцидент случился не так давно в Усолье.
Известно, что женщина сама сначала предложила сожителю заняться групповым сексом, а, получив согласие, разъяренная гражданка схватилась за нож. Как оказалось, таким образом она собиралась проверить возлюбленного на верность.
В суде женщину приговорили к трем годам условно.
Известно, что женщина сама сначала предложила сожителю заняться групповым сексом, а, получив согласие, разъяренная гражданка схватилась за нож. Как оказалось, таким образом она собиралась проверить возлюбленного на верность.
В суде женщину приговорили к трем годам условно.
Автор: Вера Антонова