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МОК: на Олимпийских играх в Пхенчхане спортсмены Южной и Северной Корей выступят под одним флагом
Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал новость о том, что в Олимпийских играх 2018 года будут принимать участие северокорейские спортсмены. Олимпийцы из Северной Кореи будут бороться под общим флагом с командой Южной Кореи. Сотрудничество стало возможным после недавнего контакта этих двух государств с одного полуострова.

МОК: на Олимпийских играх в Пхенчхане спортсмены Южной и Северной Корей выступят под одним флагом


В Олимпиаде-2018, которая состоится в Пхенчхане, будут участвовать 22 северокорейца. Такую новость предоставил президент МОК Томас Бах. Также он поделился, что олимпийцы из Южной и Северной Кореи будут бороться за медали в единой команде и под общим флагом.

МОК поддержал такой ход событий. Договариваться о совместной команде начали после инициативы Ким Чен Ына, главы КНДР, об отправке своих граждан на состязания. Впервые за 3 года в этом месяце две соседние страны начали контактировать.

У этих стран уже был опыт участия в Олимпийских играх под общим флагом. Так две корейские страны объединяли свои силы на трёх Олимпиадах с 2000 по 2006 год. Флаг представлял собой полотно, где изображен Корейский полуостров.
Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 03:02
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