LG запатентовала складной смартфон-планшет
Компания LG официально оформила патент на новое устройство – смартфон-планшет. Документ был опубликован в Сети 12 января, хотя о таком гаджете поговаривали еще летом.
Согласно данным экспертов, на задней панели складного смартфона-планшета LG расположится камера. В разложенном виде он станет планшетом, в сложенном – телефоном с небольшим экраном. При этом были зарегистрированы два концепта и их разница в крышке.
Когда появится складная новинка от LG и будет ли вообще - не сообщается.
Ранее в Сети появились рендеры нового смартфона LG G7, о котором появлялось множество слухов до премьеры.
Согласно данным экспертов, на задней панели складного смартфона-планшета LG расположится камера. В разложенном виде он станет планшетом, в сложенном – телефоном с небольшим экраном. При этом были зарегистрированы два концепта и их разница в крышке.
Когда появится складная новинка от LG и будет ли вообще - не сообщается.
Ранее в Сети появились рендеры нового смартфона LG G7, о котором появлялось множество слухов до премьеры.
Автор: Вера Антонова