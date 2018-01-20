В день рождения Ольга Бузова получила от тайного поклонника слона
Тайный поклонник подарил Ольге Бузовой на день рождение слона. Забрать с собой подарок из Таиланда Бузовой не удастся.
20 января у Ольги Бузовой день рождения и певица целый день ездит верхом на необычном подарке. Кто подарил телеведущей слона, осталось тайной. Фанаты звезды заподозрили Тимура Батрутдинова.
По поверьям таиландцев, слон приносит удачу, к тому же он является для них священным животным. Забрать в Москву такой подарок не получится.
20 января у Ольги Бузовой день рождения и певица целый день ездит верхом на необычном подарке. Кто подарил телеведущей слона, осталось тайной. Фанаты звезды заподозрили Тимура Батрутдинова.
По поверьям таиландцев, слон приносит удачу, к тому же он является для них священным животным. Забрать в Москву такой подарок не получится.
Автор: Северов Андрей