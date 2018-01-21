Группа «Алиса» отметит 35-летие в Иркутске
Группа «Алиса» отпразднует 35-летие в Ижевске. По информации от организаторов мероприятия, концерт состоится 31 января.
Коллектив был образован в 1983 году, однако известность он получил после прихода Константина Кинчева. Группа в свое время выступала вместе с такими гигантами российской рок-сцены, как «Кино», «ДДТ», «Аквариум» и другими. В текущем году коллективу исполняется 35 лет, ввиду чего он собирается отправиться в масштабный тур по России.
За всю карьеру группа успела выпустить 20 альбомов. Сведения о трек-листе юбилейной концертной программы «Алисы» пока отсутствуют, однако коллектив обещает порадовать поклонников не только новыми песнями, но и хитами из первых альбомов.
Коллектив был образован в 1983 году, однако известность он получил после прихода Константина Кинчева. Группа в свое время выступала вместе с такими гигантами российской рок-сцены, как «Кино», «ДДТ», «Аквариум» и другими. В текущем году коллективу исполняется 35 лет, ввиду чего он собирается отправиться в масштабный тур по России.
За всю карьеру группа успела выпустить 20 альбомов. Сведения о трек-листе юбилейной концертной программы «Алисы» пока отсутствуют, однако коллектив обещает порадовать поклонников не только новыми песнями, но и хитами из первых альбомов.
Автор: Махов Артем