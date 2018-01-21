Аналитики рекомендуют избавляться от рубля перед возможными санкциями
Аналитики из Danske Bank считают, что российская валюта может ослабнуть из-за возможных санкций против России, вследствие этого сейчас от рубля лучше избавляться. Банк сделал соответствующий обзор и опубликовал результаты в Сети.
С точки зрения аналитиков, к концу января, возможно, будут объявлены очередные санкции, и если они на самом деле будут введены, то российская валюта станет слабее, хоть и временно. Стоит помнить, что доля нерезидентов во внутреннем долге РФ превышает 32%, и этот показатель достиг исторического максимума.
Аналитики заверили, что если санкции не затронут госдолг России, то риски для рубля следует рассматривать, как более низкие. Кроме того, санкции могут нанести удар по отечественным геолого-разведывательным предприятиям и оборонной промышленности.
С точки зрения аналитиков, к концу января, возможно, будут объявлены очередные санкции, и если они на самом деле будут введены, то российская валюта станет слабее, хоть и временно. Стоит помнить, что доля нерезидентов во внутреннем долге РФ превышает 32%, и этот показатель достиг исторического максимума.
Аналитики заверили, что если санкции не затронут госдолг России, то риски для рубля следует рассматривать, как более низкие. Кроме того, санкции могут нанести удар по отечественным геолого-разведывательным предприятиям и оборонной промышленности.
Автор: Вера Антонова