"Яндекс Браузер" научился самостоятельно менять раскладку в поисковых запросах
«Яндекс Браузер» научился самостоятельно менять раскладку в поисковых запросах. По информации от разработчиков, также программа может сама подбирать язык по набору букв.
Браузер от российской компании был выпущен в 2012 году. Тогда он имел массу сходств с аналогичным творением от Google. Обновленная версия программы получила других интерфейс и массу встроенных технических возможностей. Главной из них стала возможность автоматической активации смены раскладки.
Обновление для браузера доступно на официальном сайте «Яндекса». По информации от представителей компании, в программе также имеется встроенный блокировщик спама и рекламы, которая будет появляться только в определенном количестве на одной странице.
Браузер от российской компании был выпущен в 2012 году. Тогда он имел массу сходств с аналогичным творением от Google. Обновленная версия программы получила других интерфейс и массу встроенных технических возможностей. Главной из них стала возможность автоматической активации смены раскладки.
Обновление для браузера доступно на официальном сайте «Яндекса». По информации от представителей компании, в программе также имеется встроенный блокировщик спама и рекламы, которая будет появляться только в определенном количестве на одной странице.
Автор: Махов Артем