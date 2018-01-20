Лошадь испугалась сигнала авто Папы Римского и упала с наездницей
В Чили в город Икике приехал Папа Римский. Во время своей поездки по городу он испугал лошадь сигналом авто, и она рухнула вместе с наездницей.
Об инциденте пишут западные медиа. Известно, что Папа Римский приветствовал собравшихся людей сигналом своего автомобиля. На дороге с краю стояла лошадь и испугалась внезапного резкого звука. Она опрокинула наездницу прямо перед кортежем понтифика. Пострадавшей сразу же вызвали врача, а пока ехала скорая помощь Папа Римский отвлекал женщину разговорами.
Об инциденте пишут западные медиа. Известно, что Папа Римский приветствовал собравшихся людей сигналом своего автомобиля. На дороге с краю стояла лошадь и испугалась внезапного резкого звука. Она опрокинула наездницу прямо перед кортежем понтифика. Пострадавшей сразу же вызвали врача, а пока ехала скорая помощь Папа Римский отвлекал женщину разговорами.
https://www.youtube.com/watch?v=W3-0kj_akm8
Автор: Вера Антонова